Конкурс на должность директора департамента люстрации Минюста провалился Объявлен повторный отбор, который пройдет в марте.

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Министерство юстиции не смогло избрать директора департамента люстрации и объявило повторный конкурс на эту должность.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство юстиции объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации. Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса", - говорится в сообщении.

Министерство приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей к процессу отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Конкурс пройдет с 1 по 3 марта текущего года. Участие в отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям.

Документы принимаются до 23 февраля.

Напомним, 22 ноября 2016 года Петренко заявил, что Минюст назначит исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук, вместо Татьяны Козаченко, которая накануне уволилась. Но назначение Калынчук не состоялось.

В декабре на должность главного люстратора был объявлен конкурс. Позже министр юстиции Павел Петренко сообщил образование и место работы 10 кандидатов.