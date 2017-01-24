Делегация НАТО по оборонному планированию прибыла в Украину Цель визита - двухсторонние экспертные консультации.

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Делегация Организации Североатлантического договора (НАТО) прибыла в Украину для привлечения ее к процессу планирования и оценки Вооруженных сил.

Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценивания сил", - сообщил он.

Цель визита - двухсторонние экспертные консультации по проекту участия Украины в данных мероприятиях.

Процесс планирования и оценивания сил является эффективным механизмом достижения взаимосовместимости между украинской армией и НАТО.

Напомним, Украина также участвует в создании центра НАТО-ЕС по противодействию гибридным угрозам.