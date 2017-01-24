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Президент Украины впервые за 10 лет посетил Финляндию

Порошенко стал вторым после Ющенко.

Президент Украины впервые за 10 лет посетил Финляндию
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко во вторник прилетел в Финляндию с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, у него запланированы встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьером Юхой Сипиле и спикером парламента Марией Лохелой.

Также президент встретится с представителями местной украинской общины и посетит музей маршала Карла Густава Маннергейма.

Дипломатические отношения между Украиной и Финляндией были установлены 26 февраля 1992 года. С 18 декабря 1992 года в Хельсинки работает посольство Украины.

Последним президентом Украины, который летал в Финляндию был Виктор Ющенко, это случилось еще в октябре 2006 года.

Напомним, 23 января Порошенко был в Эстонии, где провел встречи с президентом Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом.

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Тэги: Финляндия, Петр Порошенко

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