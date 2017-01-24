Вместо Януковича на допрос в ГПУ приедет его адвокат Защита намерена повторно подать заявление о наличии угрозы жизни экс-президенту.

Виктор Янукович Фото: http://ren.tv

На допрос в Генеральную прокуратуру Украины вместо беглого президента Виктора Януковича прибудет его адвокат Виктор Сердюк.

Об этом сообщает ТАСС.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично - ред.) уважительных причинах", - заверил Сердюк.

Он также заявил, что ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни.

Защита также намерена повторно подать в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогаем защите делать свое дело", - заявил Сердюк.

Напомним, Главная военная прокуратура ГПУ вызвала Януковича на допрос и для ознакомления с материалами дела о государственной измене на 27 и 30 января.