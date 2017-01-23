Спецтема "Левый берег" с Соней Кошкиной Ульяна Супрун - гость программы "Левый берег с Соней Кошкиной" Первая в новом году программа выйдет в эфир 24 января в 22.00.

“Мы готовы уже что-то делать, а не только писать концепцию и говорить о стратегии”, - заявляла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью LB.ua в августе 2016 года - буквально через несколько дней после своего назначения. После семи месяцев работы руководство ведомства оказалось в центре повышенного внимания политикума и общественности. Что стало причиной нападок и недовольства медицинской среды, а также о достижениях, закупках лекарств, о фармацевтической мафии и о том, когда когда же глава Министерства здравоохранения утратит приставку в.о., Ульяна Супрун расскажет из первых уст в прямом эфире первой в новом году программы “Левый берег с Соней Кошкиной” 24 января в 22.00 на “24 канале”.

Текстовую версию интервью читайте на LB.ua в ближайшее время.