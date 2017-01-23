Украина будет дополнять иск против России, поданный в Международный суд ООН "До слушаний мы можем подавать новые факты".

Украина будет дополнять иск против России, который был подан на прошлой неделе в Международный суд ООН в Гааге, новыми фактами нарушения прав человека.

Об этом "Интерфаксу-Украина" сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы передаем их европейской стороне, но главное, что они будут использоваться в суде в рамках наших доказательств. Ведь то, что мы подали, мы сейчас полностью конструируем весь блок фактов, мы его будем дополнять. До слушаний мы можем подавать новые факты", - сказал министр.

Он добавил, что, к примеру, "по Карпюку и Клыху было несколько фамилий, сейчас мы будем этот список расширять, то есть в принципе мы будем над этим работать постоянно".

Климкин пояснил, что с одной стороны эта работа направлена на укрепление санкций против Российской Федерации, а с другой, это усиление исковой позиции. "Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем", - сказал глава МИД Украины.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.