Генпрокуратура вызывает Януковича в Киев Бывшему президенту предлагается ознакомится с материалами дела.

Фото: EPA/UPG

Главная военная прокуратура ГПУ вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос и для ознакомления с материалами дела о государственной измене на 27 и 30 января.

Повестки Януковичу были опубликованы на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

В повестках указано, что адрес для переписки с Януковичем - Россия, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Напомним, Янукович находится за пределами Украины и не является на вызовы, поэтому содержание подозрения ему было объявлено устно. Это сделал генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года во время видеодопроса Януковича. Письменный текст подозрения в понедельник в 12:00 направлен на все известные адреса проживания Януковича в России.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Януковичу обвиняется по ч.5. ст. 27, ч.3, ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1, ст.111 (государственная измена), ч.5, ст.27, ч.2, ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.