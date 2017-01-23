Пять фракций выступили с заявлением о солидарности в борьбе с российским глобальным терроризмом "Язык террора, которым Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим!"

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Фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Радикальной партии Олега Ляшко, "Самопомощи" и "Батькивщины" обратились к парламентам иностранных государств и международных организаций с призывом принять все возможные меры для давления на Кремль из-за продолжения государственного терроризма в России.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службами политсил 23 января.

"Руководство Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем запугивания и убийств активных граждан: известных политиков, общественных деятелей, журналистов, волонтеров и активистов. Для реализации этих планов на территории РФ действует мощный диверсионно-террористический центр, который использует, в частности, ранее судимых граждан Украины, преступников, предателей из числа бывших украинских военных и правоохранителей", - говорится в заявлении.

Очередным преступлением российских спецслужб должно было стать покушение на жизнь народного депутата от "Народного фронта", советника главы МВД Антона Геращенко, подчеркивается в документе: "Однако, благодаря профессиональным действиям Службы безопасности Украины и Национальной полиции, планы российских террористов были сорваны. Исполнители задержаны и уже сотрудничают со следствием".

В заявлении отмечается, что убийство политика планировалось по тому же сценарию, по которому 20 июля 2016 год был убит журналист и российский диссидент Павел Шеремет. "Покушение на Геращенко - не первый случай российского терроризма в Украине. Неудачный бросок гранаты в Андрея Парубия, теракт на патриотической акции в Харькове, подрывы волонтерских центров в восточных и южных областях - ко всем этим преступлениям непосредственно причастны лица, находящиеся на территории РФ или на оккупированных землях, - значит, контролируются режимом Владимира Путина".

"К сожалению, Украина не единственная столкнулась с этим вызовом. Известных оппонентов Путина неоднократно уничтожали на территории стран ЕС и НАТО. В частности, Высокий суд Лондона в 2016 году пришел к выводу, что отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием был согласовано с главой российского государства. Это - глобальная террористическая угроза", - отмечают в парламентских фракциях.

"Мы возмущены продолжением государственного терроризма в России на территории Украины и требуем у мирового сообщества помощи и защиты. Уверены, только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора. Мы должны как можно быстрее наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений, обмен информацией", - говорится в заявлении.

Сегодня Украина находится на передовой борьбы за европейские демократические ценности, за свободу и независимость всей Европы и свободного мира, отмечается в документе: "Обращаемся к Генеральной ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей и международных организаций с призывом принять все возможные меры для давления на руководство России. Язык террора, которым Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим! Демократические страны должны решительно осудить агрессивную гибридную войну России - в частности, и такие ее элементы, как подрывная пропаганда в Украине и на Западе".

"Важным элементом противодействия российской агрессии является сохранение и усиление экономических и политических санкций в отношении России и лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине. Совместные действия украинских и европейских институтов, всего свободного мира уже показали свою эффективность. Верим, что так будет и в дальнейшем", - говорится в заявлении.