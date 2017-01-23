Геращенко: следствие на 99,9% уверено, что Шеремета убили по заказу из России Депутат обвинил РФ в совершении целого ряда преступлений на территории Украины.

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Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что журналист Павел Шеремет был убит по заказу из России.

Об этом он рассказал на брифинге в понедельник, 23 января.

"На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт и убийство журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено и нацелено с территории Российской Федерации", - заявил Геращенко.

По его словам, украинские правоохранительные органы пришли к выводу, что на территории России существует "диверсионно-террористический центр", в задачи которого входит организация преступлений на территории Украины.

В частности, по заказу этого центра было осуществлено убийство сотрудника следственного изолятора города Ровно Ивана Мамчура в сентябре 2016 года. Киллера удалось задержать во время пересечения границы с Россией, и он дал признательные показания.

"Этот человек был задержан в ноябре при пересечении границы из России в Украину и дал показания. Он сообщил, что получил за это убийство 10 тыс. долларов. Это лицо рассказало, как на территории РФ зимой 2016 года была отобрана группа из 50 лиц, как правило резко антиукраинского настроения. Все они были гражданами Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали, как следить за людьми незаметно, проверяли психологическую готовность к подготовке терактов, диверсий на территории Украины", - сообщил Геращенко.

Диверсанты занимались не только убийствами, но и менее крупными преступлениями.

Летом 2016 года в Западной Украине произошел всплеск ограблений автомобилей. Полиция установила 15 подозреваемых, которые оказались бойцами "15-й интербригады ДНР, которая была разгромлена украинскими вооруженными силами в июне 2015 года в Марьинке".

Когда их начали допрашивать, они рассказали, что после разгрома бригады их вывезли в Подмосковье, где предложили вернуться в Украину для кражей, грабежей и разбоев, рассказал Геращенко.

У следствия есть документальные свидетельства о сотрудничестве этих лиц с российскими спецслужбами.

Еще одна преступная группа была задержана в Херсонской области. Она состояла из граждан Украины, в задачи которых входили поджоги. В ноябре 2016 года эта группа подожгла двери в квартиру мэра Херсона Владимира Миколаенко. Также в их планы входил поджог офиса Меджлиса в Херсоне, квартир нардепа Юрия Одарченко, представителя организации "Батькивщина молодая", руководителя областной ячейки партии "Народный фронт", помощника нардепа Рефата Чубарова.