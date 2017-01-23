Порошенко пригласил президента Эстонии посетить Украину Президент обсудил с Кальюлайд повестку дня эстонского председательства в ЕС.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко обседил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд повестку дня эстонского председательства в ЕС, а также пригласил ее посетить Украину в ближайшее время.

Об этом он сообщает телеканал "112 Украина".

"Хочу также проинформировать вас, что я приглашаю госпожу президента Кальюлайд посетить Украину в ближайшее время. Мы ее с нетерпением ждем", - сказал Порошенко.

"Мы обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата в нашем государстве и ускорения проведения заседания межправительственной эстонско-украинской комиссии для ускорения экономического сотрудничества", - добавил он.

Президент поблагодарил Эстонию за твердую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, по признанию незаконной аннексии Крыма со стороны РФ, по решительному осуждению агрессии РФ против Украины, которая происходит на востоке.

"Это те позиции, за которые мы, во-первых, очень благодарны, которые еще больше укрепляют наш стратегический альянс", - добавил порошенко.

Он поблагодарил Кальюлайд за гостеприимную атмосферу и за твердую и принципиальную позицию в поддержке Украины, а также за помощь в реабилитации украинских бойцов.

Напомним, сегодня Порошенко находится с официальным визитом в Эстонии. Во вторник он посетит Финляндию.