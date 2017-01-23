Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
ГлавнаяПолитика

Послом Украины в Чехии стал Перебыйнис

Бывший спикер МИДа поменяет Латвию на Чехию.

Послом Украины в Чехии стал Перебыйнис
Евгений Перебыйнис
Фото: mfa.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил Евгения Перебыйниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Соответствующие указы доступны на сайте президента.

48-летний Перебыйнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.

Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.

С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.

В августе 2016 года Порошенко уволил посла в Чехии Бориса Зайчука.

Новости по теме:

Тэги: Чехия, послы, Евгений Перебыйнис

Читайте в разделе