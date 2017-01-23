Наливайченко назвал "совковым" решение о переподчинении "Укрзализныци" "Совковый стиль - это когда ЦК ВКП(б) решило и забрало у народа тот или иной актив".

Фото: пресс-служба Наливайченко

Бывший глава СБУ, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что процедура переподчинения "Укрзализныци" была непрозрачной.

"Что должно было сделать правительство перед этим? Кабмин должен был голосом Гройсмана на любое коррумпированное предложение ответить: скажите гражданам, обнародуйте на сайте Кабмина финансовый отчет, аудит «Укрзализныци», отчитайтесь о каждой копейке. Такой аудит проведен? Нет!" - отметил Наливайченко в эфире NewsOne.

По его словам, инициатива передать "Укрзализныцю" в подчинение Минэкономики исходила от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Они управляют правительством и принимают ключевые решения, заявил Наливайченко.

"Кто у нас сейчас руководит правительством? Это Гройсман и Порошенко. Президент Порошенко и Гройсман-премьер. Это одна группа и фактически один человек", - сказал Наливайченко, отвечая на вопрос, было ли переподчинение предприятия инициативой главы Кабмина.

Он также сказал, что подобная процедура противоречит европейской практике, где координация железнодорожными путями осуществляется через транспортное ведомство. "Я считаю, что нужно действовать по-европейски. Транспорт - это транспорт. Это и в США, и в Европейском Союзе, и в Великобритании. Это и называется европейский стиль управления. А коммунистический, советский, совковый стиль - это когда ЦК ВКП(б) решило и забрало у народа тот или иной актив", - резюмировал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал странным решение передать "Укрзализныцю" в подчинение МЭРТ. Министр заявил, что "то, что происходит сейчас - это не переход УЗ от контроля одной партии к другой. Этот вопрос реформы - быть ей или нет". Он добавил, что в "Укрзализныце", "Укрпочты", АМПУ нет другой перспективы, кроме корпоратизации.