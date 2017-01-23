Порошенко поздравил Филарета с 88-летием Президент счел символичным, что патриарх родился на Донбассе.

Фото: facebook.com/petroporoshenko/

Президент Петр Порошенко поздравил предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета с 88-летием.

"Глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный на Донбассе, в ныне оккупированном поселке Благодатное Амвросиевского района, гордо несет знамя украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви. Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом", - говорится в поздравлении, обнародованном в фейсбуке Пророшенко.

Напомним, Филарет возглавляет УПЦ КП с 1991 года.