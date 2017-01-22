​Геращенко анонсировал отмену "закона Савченко" в феврале "У нас многие решения в Верховной Раде принимаются по принципу стадного инстинкта".

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Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Антон Геращенко ожидает, что уже в феврале 2017 года "закон Савченко" (зачисление одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания) будет отменен.

Об этом он сказал в эфире 112 канала вечером в воскресенье, 22 января."

"У нас многие решения в Верховной Раде, как и в государстве, принимаются по принципу стадного инстинкта. Или по принципу того, что кто-то сказал: "Давайте сделаем, давайте побежим туда" без должной экспертизы. Поэтому хочу сказать следующее: допущенную ошибку мы должны исправить, и в феврале этот закон будет отменен", - заявил он.

15 ноября 2016 года депутаты отказались принять два законопроекта, которыми предлагалось внести правки в закон Надежды Савченко (№4032 и №4548). Этими документами в закон предлагалось внести правки, запрещающие его применение к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Один из отклоненных законопроектов вносил Кабмин. Однако еще 5 октября 2016 года правительство утвердило новый проект изменений в "закон Савченко", поэтому отклонение тех проектов открыло путь для рассмотрение нового.

К ноябрю 2016 года по "закону Савченко" досрочно были освобождены из мест заключения 8,5 тыс. человек, подлежали освобождению 35 тыс. человек. Из уже освобожденных лиц 906 совершили повторные преступления, в частности 27 убийств, 21 нанесение тяжелых телесных повреждений, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества и 23 хулиганства.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года.

В январе 2016 года, согласно данному закону, вышел из тюрьмы судья Игоря Зварич, которого в 2011 году приговорили к 10 годам лишения свободы за взяточничество. Кроме того, 28 января суд скостил срок осужденному к 8 годам тюрьмы Андрею Слюсарчуку, известному как "доктор Пи", и в июне он вышел на свободу. В апреле вышел из тюрьмы осужденный за убийство бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, а организатор самой масштабной строительной аферы "Элита-центра" Александр Волконский (Шахов) вышел из СИЗО.