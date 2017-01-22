Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяПолитика

Геращенко заявил, что его хотят убить за сайт "Миротворец"

"Сайт будет работать независимо от того, жив я или нет".

Геращенко заявил, что его хотят убить за сайт "Миротворец"
Фото: Александр Ратушняк

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что его хотят убить за создание сайта "Миротворец", на котором собрана информация о сепаратистах.

"Следствие считает, что это связано с моей активной общественной позицией в отношении недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей работой по развитию проекта "Миротворец", - сказал он в эфире 112 канала.

Депутат утверждает, что этот веб-ресурс создает большие проблемы для тех, кто попал в его списки.

"Это такой сайт, на котором собраны данные о более чем 100 тыс. лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины, - сепаратистах, террористах, боевиках. Этот сайт является очень болезненным для всех этих лиц. Фактически они не могут в Украине легально находиться, не могут легально пользоваться банковскими счетами и находятся под надзором спецслужб", - сказал Геращенко.

Его убийство, считает депутат, должно было показать, что у боевиков "руки длинные" и они могут достать неугодных лиц даже в Киеве.

В своем фейсбуке Геращенко заявил, что сайт "Миротворец", "который стоит у всех вас как кость поперек горла,

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.

Позже в СМИ появилась информация, что покушение готовили на Антона Геращенко.

Сам Геращенко подтвердил это и сообщил, что двое задержанных арестованы. Депутат намекнул, что его автомобиль планировали взорвать, и провел параллели с убийством журналиста Павла Шеремета. Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк также упоминал дело Шеремета в этом контексте.

Новости по теме:

Тэги: покушение, Антон Геращенко, сайт "Миротворец"

Читайте в разделе