Геращенко заявил, что его хотят убить за сайт "Миротворец" "Сайт будет работать независимо от того, жив я или нет".

Фото: Александр Ратушняк

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что его хотят убить за создание сайта "Миротворец", на котором собрана информация о сепаратистах.

"Следствие считает, что это связано с моей активной общественной позицией в отношении недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей работой по развитию проекта "Миротворец", - сказал он в эфире 112 канала.

Депутат утверждает, что этот веб-ресурс создает большие проблемы для тех, кто попал в его списки.

"Это такой сайт, на котором собраны данные о более чем 100 тыс. лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины, - сепаратистах, террористах, боевиках. Этот сайт является очень болезненным для всех этих лиц. Фактически они не могут в Украине легально находиться, не могут легально пользоваться банковскими счетами и находятся под надзором спецслужб", - сказал Геращенко.

Его убийство, считает депутат, должно было показать, что у боевиков "руки длинные" и они могут достать неугодных лиц даже в Киеве.

В своем фейсбуке Геращенко заявил, что сайт "Миротворец", "который стоит у всех вас как кость поперек горла,

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.

Позже в СМИ появилась информация, что покушение готовили на Антона Геращенко.

Сам Геращенко подтвердил это и сообщил, что двое задержанных арестованы. Депутат намекнул, что его автомобиль планировали взорвать, и провел параллели с убийством журналиста Павла Шеремета. Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк также упоминал дело Шеремета в этом контексте.