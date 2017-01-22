Аваков: задержанные по делу Геращенко причастны к ряду убийств Киллеры могут быть замешаны в убийстве Павла Шеремета.

Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что задержанные по делу о подготовке покушения на нардепа Антона Геращенко причастны к другим преступлениям.

"Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ обладают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как и совершенных, так и предотвращенных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных", - написал Аваков в фейсбуке.

"Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, разрабатываемых Национальной полицией. Вопрос обнародования этих материалов в настоящий момент обсуждается в органах расследования", - заключил он.

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.

Позже в СМИ появилась информация, что покушение готовили на Антона Геращенко.

Сам Геращенко подтвердил это и сообщил, что двое задержанных арестованы. Депутат намекнул, что его автомобиль планировали взорвать, и провел параллели с убийством журналиста Павла Шеремета. Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк также упоминал дело Шеремета в этом контексте.