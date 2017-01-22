Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
ГлавнаяПолитика

Порошенко наградил орденом евродепутата Брока

Награды также получили Ирина Геращенко и Павел Унгурян.

Порошенко наградил орденом евродепутата Брока
Элмар Брок
Фото: yes-ukraine.org

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени председателя Комитета Европейского парламента по иностранным делам, гражданина Германии Элмара Брока.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также этим орденом президент наградил проректора Украинского католического университета, члена-основателя Украинской Хельсинской группы Мирослава Мариновича.

В свою очередь орденом княгини Ольги ІІІ степени Порошенко наградил первого заместителя председателя Верховной Рады Ирину Геращенко, которая также является уполномоченным президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Орденом "За заслуги" III степени глава государства наградил руководителя Главного департамента Администрации президента Алексея Покотило и народного депутата от "Батькивщины" Павла Унгуряна.

Напомним, Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову и наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова.

Награждения приурочены ко Дню Соборности Украины.

Новости по теме:

Тэги: Петр Порошенко, Эльмар Брок

Читайте в разделе