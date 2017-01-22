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В грузовиках с гумпомощью Ахметова нашли запрещенные предметы

Под грузовиками якобы везли радиостанции.

В грузовиках с гумпомощью Ахметова нашли запрещенные предметы
Фото: fdu.org.ua

20 января во время осмотра колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова на пункте пропуска в Новотроицком пограничная служба у двух водителей-перевозчиков обнаружила "запрещенные для перевозки предметы".

Об этом сказано на сайте гуманитарного штаба "Поможем".

В сообщении содержится призыв к правоохранительным органам открыто и оперативно провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Со своей стороны Гуманитарный штаб готов предоставить максимальную информацию, которая позволит ускорить расследование. Штаб будет сотрудничать с правоохранительными органами. Штаб считает недопустимым перевозку запрещенных предметов. Это зафиксировано договором между Штабом и перевозчиками", - говорится в сообщении.

21 января часть автоколонны после дополнительного досмотра правоохранителей выехала в Донецк. 13 фур повезли на "Донбасс Арену" продукты питания.

В твиттере появились сообщения, что под фурами гумконвоя нашли тайник с переносными и стационарными радиостанциями Verteks производства Швейцарии.

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Тэги: гуманитарная помощь, Ринат Ахметов, боевые действия на востоке Украины

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