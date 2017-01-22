Суд арестовал подозреваемых в деле о покушении на Геращенко Автомобиль с нардепом планировали взорвать.

Антон Геращенко Фото: Александр Ратушняк

Шевченковский райсуд Киева арестовал двоих подозреваемых по делу об организации покушения на жизнь нардепа Антона Геращенко.

Об этом сам Геращенко написал в фейсбуке, комментируя информацию издания "Страна" о том, что покушение могло быть инсценировкой.

"Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, то при публикации вашей лжи, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога", - отметил Геращенко.

По его словам, при выборе меры пресечения суд учел как объем приведенных следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины.

По 112 статье Уголовного Кодекса обоим задержанным грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

Депутат намекнул, что его автомобиль планировали взорвать, и провел параллели с убийством журналиста Павла Шеремета.

При этом Геращенко считает мотивом подготовки покушения его роль в создании базы данных о сепаратистах "Миротворец".

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.

Позже в СМИ появилась информация, что покушение готовили на Антона Геращенко.