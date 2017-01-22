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Порошенко наградил Чубарова орденом

Глав Меджлиса удостоился награды по случаю Дня соборности.

Порошенко наградил Чубарова орденом
Рефат Чубаров
Фото: 24tv.ua

Президент Петр Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова.

Об этом сообщается в твиттере Порошенко.

Награда была вручена Чубарову на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности.

Чубаров награжден за весомый личный вклад в развитие государственного строительства, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие страны, консолидацию украинского общества и многолетний труд.

Напомним, на торжествах по случаю Дня соборности Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание Герой Украины. Президент заявил, что Жемчугов провел 30 спецопераций в тылу врага.

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Тэги: Петр Порошенко, Рефат Чубаров

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