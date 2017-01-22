Порошенко наградил Чубарова орденом
Глав Меджлиса удостоился награды по случаю Дня соборности.
Рефат Чубаров
Президент Петр Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа, нардепа Рефата Чубарова.
Об этом сообщается в твиттере Порошенко.
Награда была вручена Чубарову на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности.
Чубаров награжден за весомый личный вклад в развитие государственного строительства, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие страны, консолидацию украинского общества и многолетний труд.
Напомним, на торжествах по случаю Дня соборности Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание Герой Украины. Президент заявил, что Жемчугов провел 30 спецопераций в тылу врага.