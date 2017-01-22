Порошенко отверг идею отказа от Донбасса Президент исключил изменение Конституции до полного прекращения огня.

Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков отказаться от Донбасса.

"Как не прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?" - заявил он на торжествах по случаю Дня соборности Украины в воскресенье в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко отметил, что эти политсилы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане".

"Такая стратегия 100% до мира не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь", - сказал президент.

Порошенко заявил, что до решения вопрос безопасности по урегулированию ситуации на Донбассе изменения в Конституцию вноситься не будут.

"До решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", - сказал он.

Также он сообщил, что в ближайшие дни состоится заседание СНБО, на котором будет рассматриваться вопрос оборонного заказа на 2017 год.

Напомним, на торжествах по случаю Дня соборности Порошенко присвоил Владимиру Жемчугову звание Герой Украины. Президент заявил, что Жемчугов провел 30 спецопераций в тылу врага.