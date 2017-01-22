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СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко

Мотивом называется причастность нардепа к базе "Миротворец".

СБУ предотвратила покушение на Антона Геращенко
Фото: nfront.org.ua

СБУ разоблачила попытку покушения на народного депутата Антона Геращенко, сообщают издания Цензор.НЕТ и Эспрессо.TV со ссылкой на свои источники. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в фейсбуке подтвердил эту информацию.

Утверждается, что исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали с бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).

В базе розыска "Миротворец" о Тихонове 31 декабря 2015-го года была размещена такая информация: "Зам. командира отдельного комендантского полка т.н. "ЛНР". 17.06.2014 г. принимал участие в пленении Надежды Савченко. Одновременно находится на связи у нескольких оперативных сотрудников спецслужб РФ. Имеет диверсионную подготовку. Один из кураторов – сотрудник спецслужб РФ с позывным "Эльбрус" (до боевых действий на территории Украины служил/работал в в/ч А-4104). Дата рождения: 20.10.1965. Место проживания: Украина, Харьковская обл., Чугуевкий р-н, с. Чкаловское".

Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко – то, что он один из создателей базы данных по розыску террористов "Миротворец".

Как сообщается, за Геращенко террористы организовали слежку по месту жительства и по месту работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по статье 112 УК – покушение на жизнь государственного деятеля, максимальная мера наказания, возможная по данному делу – пожизненное заключение. Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к убийству журналиста Павла Шеремета, пишет издание.

Напомним, в субботу глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что спецслужба предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России. Имя нардепа названо не было.

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Тэги: СБУ, покушение, Антон Геращенко

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