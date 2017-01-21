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ГПСУ должна быть готова к закрытию границы с РФ в любое время, - Жебривский

Глава Донецкой ОГА поддержал заявление Авакова по деоккупации Донбасса.

ГПСУ должна быть готова к закрытию границы с РФ в любое время, - Жебривский
Фото: www.facebook.com/zhebrivsky

Украинские пограничники должны быть готовыми к тому, чтобы взять под контроль участок границы с Российской Федерацией, временно подконтрольный боевикам, независимо от того, когда появится такая возможность.

Об этом глава Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил в эфире "112 Украина".

"Есть функции Государственной пограничной службы. Она должна закрыть границу с любой страной, прежде всего – страной-агрессором. На самом деле Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы. Вне зависимости, когда это будет – через день, через год", - считает он.

Чиновник поддержал слова главы МВД Арсена Авакова о необходимости быть готовыми к такому развитию событий.

"В принципе то, что ГПСУ должна быть готова в любой момент и время перекрыть в достаточно быстром темпе границу, - абсолютно министр прав", - сказал Жебривский.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что уже в 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе.

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Тэги: Госпогранслужба, российско-украинская граница, Арсен Аваков, Донецкая область, Павел Жебривский

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