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Хомутынник встретился с лидером Республиканской партии в Палате представителей США

Стороны обсудили вопрос важности углубления двусторонних отношений между Украиной и США

Хомутынник встретился с лидером Республиканской партии в Палате представителей США
Фото: 24tv.ua

Председатель депутатской группы «Партия «Возрождение» Виталий Хомутынник во время визита в США по поводу инаугурации 45-президента США Дональда Трампа встретился с влиятельными американскими политиками. 

Об этом сообщается на официальной странице партии "Возрождение" в Facebook. 

Так, Виталий Хомутынник пообщался с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, представитель Республиканской партии Эдом Ройсом и лидером Республиканской партии в Палате представителей США Кевином Маккарти.

Во время встречи стороны обсудили вопрос важности углубления двусторонних отношений между Украиной и США, необходимости помощи США в установлении мира на Востоке Украины.

«Американские политики заверили, что отношения между Украиной и США после избрания нового президента Дональда Трампа будут углубляться. А позиция Республиканской партии по украинскому вопросу является четкой и последовательной - США, как надежный партнер Украины, и в дальнейшем будет оказывать необходимую поддержку нашему государству», - подчеркнул Хомутынник.

Эд Ройс ранее активно принимал участие в вопросе достижения мира в Украине. В частности, в марте 2014 года подал законопроект о поддержке Украины, осуждая вмешательство России в Украину. В марте 2015 выступил с докладом, где осудил политику умиротворения и дипломатии Барака Обамы в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и призвал предоставить нашей стране военную помощь. Также предлагал США разработать новый подход для борьбы с российской пропагандой. 

Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Кевин Маккарти в марте 2015 года посещал Украину с официальным визитом. В частности, он отмечал, что в Палате представителей Конгресса США поддерживают Украину, и подчеркивал, что тема Украины набирает все больший вес в американском обществе. Кевин Маккарти является лидером Республиканской партии в Палате представителей США с 2014 года, избран конгрессмен от Штата Калифорния. 

Напомним, 20 января в США состоялась церемония инаугурации 45-президента США Дональда Трампа. Как известно, некоторые украинские политики полетели в Вашингтон на торжества по случаю инаугурации.

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Тэги: США, Виталий Хомутынник

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