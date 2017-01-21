Суд над Януковичем начнется в феврале, - Луценко Печерский суд дал разрешение на заочный допрос по делу о госизмене беглого президента.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича начнется в феврале 2017 года.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича! В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неоспоримых доказательств будет просить наказание предателю", - написал Луценко в фейсбуке.

Генпрокурор отметил, что судебное заседание, на котором было принято решение предоставить ГПУ разрешение на заочное досудебное следствие по делу Януковича, длилось 15 часов.

"Отдельная благодарность устойчивости судьи и прокурорам, которые в ходе 15 часового заседания работали на закон и справедливость", - написал Луценко.

Ранее суд разрешил заочный допрос Януковича. Данное решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 января Генпокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину.

Впоследствии СМИ опубликовали копию письма Януковича.