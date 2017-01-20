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Суд разрешил заочный допрос Януковича

Решение обжалованию не подлежит.

Суд разрешил заочный допрос Януковича
Фото: rbc.ua

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

Соответствующее решение приняла на заседании в пятницу вечером судья Кристина Тарасюк, сообщает Интерфакс-Украина.

Данное решение обжалованию не подлежит.

В конце декабря 2016 Печерский суд Киева отложил рассмотрение дела по заочному осуждению бывшего президента Украины Виктора Януковича на неопределенный срок.

Напомним, 17 января Генпокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину. Впоследствии СМИ опубликовали копию письма Януковича.

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Тэги: Виктор Янукович

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