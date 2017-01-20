Обвиняемых по делу 2 мая в Одессе россиян могут обменять на Карпюка и Клыха, - адвокат Речь идет о Сакауове и Мефедове.

Николай Карпюк и Станислав Клых Фото: РБК-Украина

Обвиняемых по делу о событиях 2 мая в Одессе россиян Максима Сакауова и Евгения Мефедова могут обменять на украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха, осужденных в Чечне.

Об этом в интервью Громадському рассказал Валентин Рыбин, который выступает третьим адвокатом россиянина Евгения Мефедова.

"Все возможно, сейчас должны пройти все юридические тонкости, это может быть либо приговор суда, либо отказ стороны обвинения от этого самого обвинения в отношении Мефедова", - сказал он.

Ранее родные Мефедова заявляли, что они в случае обмена согласятся только на оправдательный приговор.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка и Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.

На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев. Он также заявил, что в Чечне воевал бывший украинский премьер Арсений Яценюк.

В октябре 2016 года Верховный суд РФ признал приговор законным.

Ранее сообщалось, что граждан РФ Евгения Мефедова и Максима Сакауова собирались обменять на осужденных в России граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, но эта информация не подтвердилась.