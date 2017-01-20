Порошенко поделился ожиданиями от администрации Трампа Президент отметил важность НАТО обеспечении глобальной безопасности.

Фото: president.gov.ua

Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Он считает, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил Порошенко.

Напомним, в пятницу состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.