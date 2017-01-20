​Загид Краснов обвинил Филатова в заказе его убийства Депутат горсовета Днепра написал заявление в полицию.

Фото: skelet-info.org

Депутат Днепропетровского городского совета Загид Краснов написал заявление в полицию о том, что мэр Днепра Борис Филатов заказал его убийство.

Об этом сообщил Филатов в фейсбуке.

"Вчера Загид Геннадьевич официально подал на меня заявление в полицию, что я заказал его убийство "Правому сектору". Я не знаю, какие химеры живут в голове у лидера дагестанской фракции горсовета. Кто дает ему советы "защищаться" таким образом от моих инициатив по борьбе с незаконной торговлей, наружной рекламой и МАФами", - написал он.

Филатов допускает, что Краснов хочет использовать "роль жертвы" для защиты своих имущественных интересов.

Напомним, в конце декабря 2016 года власти Днепра на основании судебного решения начали демонтаж незаконных рекламных конструкций. Под снос попали рекламные щиты, которые принадлежат "Гражданской силе" Краснова. Политик в свою очередь заявил, что билборды законные и с них платятся налоги.

Краснов в 2015 году был одним из претендентов на должность мэра Днепра, но проиграл выборы.