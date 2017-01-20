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Харьков отказался менять название проспекта Героев Сталинграда

Горсовету предлагали переименовать проспект в честь погибшего бойца АТО.

Харьков отказался менять название проспекта Героев Сталинграда
Фото: yandex.ua

Харьков не будет менять название проспекта Героев Сталинграда.

Об этом говорится на сайте горсовета в ответе мэра города Геннадия Кернеса на петицию о переименовании проспекта в честь погибшего бойца АТО Мирослава Мыслы.

Он отмечает, что под действие закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" не подпадают  названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. А по мнению местных чиновников, освобождение Харькова в 1943 году стало логическим продолжением событий Сталинградской битвы. Четыре из 10 дивизий, которые принимали участие в освобождении Харькова, до этого принимали участие в Сталинградской битве.

Также в ответе под петицией перечислены харьковчане, в том числе герои Советского Союза, принимавшие непосредственное участие в Сталинградской битве.

Кроме того, отмечается, что Сталинградская битва - это имя собственное выдающегося исторического события, в его названии заложено название города Сталинграда (ныне Волгограда), а не Иосифа Сталина.

В связи с этим рабочая группа Харьковского горсовета пришла к выводу, что переименовывать проспект Героев Сталинграда не нужно.

Напомним, что в Киеве проспект Героев Сталинграда собираются переименовать в честь композитора Владимира Ивасюка.

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Тэги: Харьков, декоммунизация

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