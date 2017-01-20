Омелян раскритиковал решение о передаче "Укрзализныци" в управление правительства "У МЭРТ нет знаний и умений, чтобы управлять УЗ".

Фото: facebook/Volodymyr Omelyan

Министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что передача "Укрзализныци" из сферы управления Мининфраструктуры станет причиной ухудшения координации развития железнодорожной отрасли.

Об этом он заявил в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По мнению министра, будет блокироваться выполнение стратегических задач реформирования и развития отрасли, будет поставлена под сомнение стабильность работы железной дороги в целом.

Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan Фото: Facebook/Volodymyr Omelyan

Омелян также считает, что переподчинение УЗ стало результатом его критики работы правления компании из-за многочисленных жалоб клиентов и угрозы остановки железной дороги.

"Обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение дел на УЗ. Обращался неоднократно устно, затем письменно. Как итог, сначала Кабмин фактически парализовал работу Наблюдательного совета. Далее - госсекретарь для обуздания строптивого Омеляна. А 18 января Минэкономразвития в стиле легкого анбандлинга Укртрансга -2016 внес предложение изменить устав и переподчинить УЗ себе", - написал министр.

По его словам, МЭРТ не обладает необходимой квалификацией для управления железнодорожной компанией.

Также министр признался, что голосовал против Бальчуна при выборе руководителя УЗ.

Напомним, Кабинет министров передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.