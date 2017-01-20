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Рада приняла 106 законопроектов во время пятой сессии

Шестая сессия откроется 7 февраля.

Рада приняла 106 законопроектов во время пятой сессии
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада закрыла пятую сессию восьмого созыва.

"Сегодня завершается 5-я сессия 8-го созыва Верховной Рады", - объявил председатель парламента Андрей Парубий.

После этого в зале заседаний прозвучал Государственный гимн.

Перед закрытием Парубий поблагодарил депутатов за работу. По его словам, во время 5-й сессии Рада приняла 106 законопроектов в целом.

Ранее Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии: она откроется 7 февраля и завершится 21 июля.

Напомним, в четверг, 19 января, Рада досрочно закрыла вечернее заседание из-за отсутствия депутатов.

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Тэги: Верховная Рада, Андрей Парубий

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