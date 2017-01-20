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У Когута опровергли информацию о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к ЕДАПС

"Укрспецполиграфия" является самостоятельной структурой, заявляет пресс-служба. 

Информация о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к консорциуму ЕДАПС не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы новоназначенного директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина", экс-директора ООО "Укрспецполиграфия" Игоря Когута, сообщает РБК-Украина.

В частности, в пресс-службе заявили, что предприятие с ограниченной ответственностью "Укрспецполиграфия", основанное в 2001 году, осуществляет свою деятельность в сфере печати защищенной полиграфической продукции и не является участником каких-либо консорциумов и других бизнес-конгломератов. Игорь Когут, согласно данным пресс-службы, с ноября 2005 года был директором предприятия. 

"Мне очень неприятно, что в прессе была поднята волна негатива и подана недостоверная информация обо мне и предприятии, которым я руководил. "Укрспецполиграфия" - предприятие которое много лет работает на рынке и является самостоятельной структурой", - отметил Игорь Когут. 

Напомним, ранее СМИ стало известно, что Кабинет министров утвердил Игоря Когута на должность директора государственного предприятия "Полиграфкомбинат "Украина".

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Тэги: ЕДАПС, Игорь Когут

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