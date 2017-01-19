Порошенко назвал Путина и Асада безответственными лидерами Президент отметил поддержку Украины со стороны США.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN заявил, что проблемы с глобальной безопасностью возникли из-за безответственности президентов России и Сирии.

"Здесь, в Давосе, у нас была интересная тема для обсуждения об ответственном лидерстве. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров - Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью", - передает слова главы государства его пресс-служба.

В интервью американской телекомпании Президент также отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.

"В 2016 году отмечался рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Порошенко.

Президент отметил поддержку Украины со стороны США в последние 2,5 года и выразил надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

Ранее Президент Петр Порошенко в Давосе обсудил с генсеком ООН нарушение прав человека на оккупированных территориях.