Дело шестерых экс-милиционеров по преступлениям против активистов Майдана передано в суд Зампрокурора Днепровского района Киева объявлен в розыск.

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Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя начальника Днепровского районного управления милиции г. Киева, заместителя начальника следственного отдела и четырех следователей этого же отдела по фактам незаконных действий против 10 участников Евромайдана в феврале 2014 года в Киеве.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Экс-милиционеры обвиняются в фальсификации материалов дел, незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности совместно с работниками органов прокуратуры 10 заведомо невиновных лиц за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в Киеве.

"Действия начальника следственного отдела и его заместителя квалифицированы как одних из организаторов и исполнителей этих преступлений, совершенных по предварительному сговору группой лиц, за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины. Действия следователей квалифицировано как исполнителей преступлений по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре информируют, что досудебное расследование по другой части продолжается. Собираются и проверяются на предмет допустимости и достаточности доказательств относительно возможности привлечения к уголовной ответственности соучастников совершения этих преступлений (работников органов внутренних дел, прокуратуры и судей) и по другим эпизодам преступной деятельности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по этим эпизодам преступлений в отдельных производствах также привлечены к уголовной ответственности прокурор прокуратуры г. Киева и два следователя органов внутренних дел, обвинительные акты в отношении которых переданы в суд, а также заместитель прокурора Днепровского района г. Киева. Последний объявлен в розыск, следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

Ранее сообщалось, что Интерпол рассмотрит возобновление розыска Януковича в конце января.