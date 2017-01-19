Порошенко обсудил с генсеком ООН нарушение прав человека на оккупированных территориях Президент пригласил Антониу Гутерреша посетить Украину.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Давосе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко поблагодарил Гутерреша за то внимание, которое он проявлял к вопросу внутренне перемещенных лиц в Украине, будучи Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции накануне председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

Порошенко призвал Генсека ООН обратить большее внимание на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе. Президент также проинформировал Гутерреша об иске против России, который Украина подала в Международный суд ООН.

Президент также пригласил Генерального секретаря ООН в Украину.

Напомним, 1 января португалец Антониу Гутерриш сменил на должности генсека ООН корейца Пан Ги Муна, который возглавлял организацию последние 10 лет.