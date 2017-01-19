Бывший узник концлагерей призвал Порошенко запретить дельфинарии и использование животных в цирке Они провоцируют в детях интерес к жестокости, уверен автор письма.

Бывший узник концлагерей Аушвиц-Биркенау, Терезинштат и Маутхаузен Игорь Малицкий призвал Президента Украины посодействовать запрету дельфинариев и прекращению использования животных в цирках.

А обращении в Президенту Малицкий акцентриует на том, что после наблюдений за тем, как под пристальным вниманием и жестким кнутом дрессировщика в цирке животные выполняют трюки, в будущем ребенку может понравиться то, как отрезают лапы у бродячих животных. Или даже дрессировка людей.

"Мне почти 92 года, и я убежден, что родители, которые хотят воспитать своих детей добрыми и порядочными людьми, должны прививать любовь к животным. Самое важное, что надо с детства прививать ребенку, это любовь. Все это не пустые болтовня", - пишет Малицкий.

Напомним, в этом году в Украине активно обсуждается вопрос запрета эксплуатации животных в цирках. Активисты организации UAnimals обращают внимание на плохие условия содержания, жестокость дрессуры и негуманностью использования зверей в сфере развлечений.