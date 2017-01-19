Кабмин одобрил законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса УБД Во время акций протеста были ранены около тысячи человек.

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Кабинет министров одобрил законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства, которым предлагается предоставить активистам Майдана статус участников боевых действий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что во время акций протеста с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) около тысячи человек. При этом, большинство пострадавших, которые не получили инвалидность, не имеют законодательно определенного статуса, что делает невозможным получение ими льгот, предусмотренных законом.

Кроме того, не урегулированным остается статус граждан, ставших инвалидами вследствие ранения или других повреждений, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения антитеррористической операции.

"Чтобы обеспечить им социальную защиту, Минсоцполитики инициировало внесение изменений в Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Правительство это предложение поддержано", - говорится в сообщении.

18 января Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в данный законопроект.

"Законопроектом предусмотрено определение статуса УБД для "майдановцев", получивших телесные повреждения, которые не привели к инвалидности. Также граждане, получившие инвалидность вследствие ранения во время проведения антитеррористической операции, смогут получить статус инвалида войны", - говорится в сообщении Кабмина.

Напомним, по состоянию на начало 2017 года статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек. Также были лишены статуса УБД 11 человек.