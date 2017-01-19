Интерпол не получал запроса на розыск экс-министра образования Табачника, - Неволя
"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску".
Начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.
"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску", - сообщил он на конференции.
Комментируя информацию о том, что Табачник скрывается а Израиле, Неволя подчеркнул, что с этой страной у Украины очень активное взаимодействие по линии Интерпола.
"В частности, Украина активно взаимодействует с Интерполом по розыску скрывающегося в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого", - отметил он.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко поручил прокурорам активизировать расследование дела против Табачника.
Напомним, Табачник исчез из поля зрения украинских правоохранителей в июне 2015 года. В июле Служба безопасности объявила его в розыск.
В ноябре 2015 года Апелляционный суд арестовал дом, квартиру и земучасток матери Табачника, а летом 2016 года суд арестовал банковские счета экс-министра.
В феврале 2015 года Табачник прилетал в Украину, но ему позволили вернуться в Израиль - у правоохранителей на тот момент не было к бывшему министру претензий.