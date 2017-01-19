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Интерпол не получал запроса на розыск экс-министра образования Табачника, - Неволя

"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску".

Интерпол не получал запроса на розыск экс-министра образования Табачника, - Неволя

Начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя констатирует отсутствие запроса на розыск бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

"У нас никогда не было запросов и задач по его розыску", - сообщил он на конференции.

Комментируя информацию о том, что Табачник скрывается а Израиле, Неволя подчеркнул, что с этой страной у Украины очень активное взаимодействие по линии Интерпола.

"В частности, Украина активно взаимодействует с Интерполом по розыску скрывающегося в Израиле экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого", - отметил он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко поручил прокурорам активизировать расследование дела против Табачника.

Напомним, Табачник исчез из поля зрения украинских правоохранителей в июне 2015 года. В июле Служба безопасности объявила его в розыск.

В ноябре 2015 года Апелляционный суд арестовал дом, квартиру и земучасток матери Табачника, а летом 2016 года суд арестовал банковские счета экс-министра.

В феврале 2015 года Табачник прилетал в Украину, но ему позволили вернуться в Израиль - у правоохранителей на тот момент не было к бывшему министру претензий.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Интерпол, Дмитрий Табачник, розыск

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