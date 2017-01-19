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"Завтрак" Пинчука в Давосе посетили Кэмерон, Гейтс, Кличко, Лещенко, Ярославский

Темой обсуждение стало избрание Трампа и его политика в отношении Украины. 

"Завтрак" Пинчука в Давосе посетили Кэмерон, Гейтс, Кличко, Лещенко, Ярославский
Фото: hromadske.ua

Темой 13 "украинского завтрака" в Давосе, который традиционно проводится бизнесменом Виктором Пинчуком, стало "будущее Украины в изменчивом мире". 

Открыл "завтрак", по сообщению "Громадского", бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, при котором состоялся референдум на выход из ЕС. Также гостями стали бывший министр обороны США Роберт Гейтс, мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Александр Ярославский, народный депутат Сергей Лещенко, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски. Модератором выступил американский политический аналитик Фарид Захария. 

Дискуссия участников мероприятия касалась избрания президентом США Дональда Трампа и его отношений с Россией, возможности договориться с Путиным. У части присутствующих намерение "посидеть, поговорить с Путиным" вызвало скепсис. Также гости завтрака выразили уверенность в том, что разменивать Украину на Сирию нельзя, и что окружение Трампа сможет остановить его, если он начнет кардинально менять стратегию в отношении России. 

Напомним, в рамках "украинского завтрака" в Давосе министр иностранных дел Польши Витольд Ващековски заявил, что во время шествия националистов в Перемышле антиукраинские лозунги не звучали. Именно из-за них Украина запретила на пять лет въезд мэру Перемышля Роберту Хоме. 

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Тэги: Давос, Виталий Кличко, Виктор Пинчук, Сергей Лещенко

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