СТБ проверят из-за "Битвы экстрасенсов" с участием российских военных Регулятор может применить к телеканалу санкции.

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Национальный совет по телевидению назначил внеплановую проверку телеканалу "СТБ" за трансляцию 15 января выпуска программы "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала "ТНТ" с участием российских военнослужащих.

Как сообщается на сайте Нацсовета, к регулятору поступили обращения с просьбой проверить, были ли нарушения в этой программе. Проверка предназначена для того, чтобы выяснить все обстоятельства выхода в эфир этой передачи.

После анализа всех материалов регуляторный орган примет соответствующее решение.

Напомним, телеканал СТБ 15 января показал эпизод передачи "Битва экстрасенсов", участниками которого стали российские военнослужащие. Один из них заявил, что "служил" в Украине.После разразившегося скандала на телеканале решили прекратить показ "Битвы экстрасенсов" и уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир.

Собственник СТБ - бизнесмен Виктор Пинчук.