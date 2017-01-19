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Интерпол рассмотрит возобновление розыска Януковича в конце января

Заседание комиссии по контролю за файлами пройдет 26-29 января.

Интерпол рассмотрит возобновление розыска Януковича в конце января

Интерпол рассмотрит вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января.

Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя.

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26-29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сказал он.

Неволя отметил, что комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича из-за активной позиции его адвокатов в этом вопросе.

Напомним, в начале 2016 года с сайта Интерпола исчезли Янукович и многие чиновники времен его президентства. Украинское бюро после этого заявило, что Интерпол не удалял информацию о розыске Януковича и других бывших чиновников, а только ограничил ее предоставление. Файлы о розыске Януковича продолжают существовать в закрытой базе Интерпола и к указанной системе имеют доступ только уполномоченные на то лица. Интерпол принял такое решение на основании жалоб, поданных разыскиваемыми.

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Виктор Янукович, Интерпол

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