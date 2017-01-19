Глава МИД Польши: антиукраинских лозунгов на марше в Перемышле не было Польский министр считает необоснованным запрет на въезд в Украину мэра Перемышля.

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Антиукраинских лозунгов на националистическом "Марше орлят", который прошел в конце декабря в польском Перемышле, не было. Об этом на украинском завтра в Давосе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает РБК-Украина.

"Такого я не знаю, никаких антиукраинских лозунгов во время марша я не помню", - заявил Ващиковский. Он также выразил возмущение тем, что якобы из-за марша в Перемышле мэру города Роберту Хоме запретили въезд в Украину.

"Это, конечно, не причина для того, чтобы остановить мэра на границе. Мы ждем ответа, почему мэра Перемышля остановили на границе и почему не разрешили ему въехать в Украину. Мы абсолютно не понимаем этого, это было большим шоком для нас, почему так поступили с мэром города, расположенного близко к украинско-польской границе. Это недружественный шаг. Мы просим министерство (МИД Украины, - ред.) объяснить эту ситуацию. За последние 25 лет такого ни разу не случалось, и ни одного украинского политика не останавливали на границе с Польшей", - заявил глава польского МИД.

При этом он опроверг предположение о возможном ухудшении отношений между Украиной и Польшей. "Всего месяц назад был визит Петра Порошенко в Польшу, мы с ним говорили, несколько министров присоединились, первый вице-премьер, министр обороны. Этот диалог прошел на очень высоком уровне. Поляки на стороне Украины", - отметил Ващиковский.

Напомним, ранее посольство Польши направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.