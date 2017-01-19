Порошенко призвал Запад вместе бороться с российскими кибератаками "Мир должен быть вместе в противодействии этому".

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко счел необходимым, чтобы Запад и Украина вместе усилили кибербезопасность.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

По словам президента, кибератаки России являются неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира.

"Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", - подчеркнул Порошенко, передает пресс-служба президента.

Напомним, в декабре из-за хакерских атак несколько районов Киева на пару часов остались без электроэнергии, были выведен в оффлайн ресурс "Укрзализныци" по покупке билетов онлайн, платежи Пенсионного фонда и Госказначейства несколько дней не проводились.