Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения Премьер проведет 20 января в семейном кругу.

Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения в пятницу, 20 января, и проведет этот день с семьей.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук в Facebook.

По словам пресс-секретаря, с советских времен в Украине сложилась плохая традиция, когда в день рождения высокопоставленного чиновника все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться - "засвидетельствовать свое уважение".

"Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад, тогда еще мэр Винницы начал свою традицию - брать отпуск в этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет в кругу семьи. А с понедельника вернется к выполнению своей повседневной работы", - написал Столярчук.

Он добавил, что премьер приступит к работе в понедельник, 23 января.

Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице.