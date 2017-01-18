В Крыму украинцев увольняют с работы под предлогом борьбы с терроризмом, - ГУР Оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на админгранице Крыма.

Администрация завода "Крымский Титан" в Армянске увольняет граждан Украины под предлогом борьбы с терроризмом. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в фейсбуке.

"Администрация завода "Крымский Титан" (Армянск) увольняет граждан Украины с нарушением требований действующего законодательства без предоставления срока для поиска нового места работы. Для оправдания противоправных действий сотрудники ФСБ РФ распространяют информацию о возможной причастности указанных граждан к специальным службам Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР утверждают, что "российская оккупационная власть пытается обосновать формирование "фильтрационной зоны" на административной границе АР Крым с материковой частью Украины необходимостью борьбы с проявлениями терроризма".

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия аннексировала Крым из-за заявлений Яроша об "изгнании русских с территории полуострова".