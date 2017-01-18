"ДНР" включила обвиняемых в убийстве активистов Майдана экс-"беркутовцев" в список на обмен заложниками Украина не пойдет на этот шаг.

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Представители "ДНР" включили несколько бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" в список на обмен заложниками, однако Украина не пойдет на этот шаг.

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил, что есть запрос от "ДНР" о передаче им экс-"беркутовцев", не уточнив при этом количество запрашиваемых. При этом он исключил возможность их выдачи или обмена, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы считаем, что этих людей, которые совершали особо тяжкие преступления во время Майдана, передавать нельзя. По нескольким причинам. Если говорить о Минских договоренностях, то эти люди не имеют отношения к агрессии России против Украины... Если говорить по-человечески: если мы будем включать в списки людей, совершавших преступления на Майдане, то тем самым мы подтвердим, что Майдан связан с агрессией России, что не соответствует действительности", - озвучил свою позицию Тандит.

Он не уточнил количество и фамилии людей, совершавших преступления во время Революции достоинства, которые есть в списке ОРДО.

Накануне суд продлил арест экс-беркутовцам, обвиняемым в расстреле активистов Майдана, до 17 марта.