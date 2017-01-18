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Комитет Рады по нацбезопасности инициирует исключение Левочкина из своего состава

В четверг будет зарегистрирован проект постановления.

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны намерены инициировать вопрос исключения из своих рядов заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы завтра будем регистрировать проект постановления, который комитет инициирует, об исключении также и Левочкина", - рассказал руководитель комитета Сергей Пашинский.

По его словам, на заседании комитета с такой инициативой выступил народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Напомним, ранее Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал депутатам исключить нардепа Надежду Савченко из своего состава. Докладчик проекта Андрей Тетерук заявил, что деятельность Савченко вредит интересам государства и выходит за рамки законодательства. Он напомнил, что депутат самовольно вела переговоры с террористами и без разрешения СБУ обнародовала списки пленных.

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