Нардеп обвинил главу Укрзализныци в манипулировании цифрами Член парламентского комитета по вопросам транспорта Александр Урбанский считает нечестными данные о годовой прибыли.

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Показатели годовой прибыли Укрзализныци, озвученные главой правления УЗ Войцехом Балчуном, полученные в результате манипулирования данными. Об этом заявил нардеп от БПП, член парламентского комитета по вопросам транспорта Александр Урбанский, передают "Факты".

"Я больше чем уверен, что прибыль УЗ – это манипулирование цифрами. На прибыль на государственном предприятии влияет такая вещь как амортизация. Может, они списали какие-то вагоны – не восстановили, а списали. В результате амортизации нет, но на бумаге прибыль. Были повышены тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Нельзя исключать этот фактор. Нужно, чтобы иностранные менеджеры, которые, кстати, получают огромные деньги, были экспертами не только на бумаге", – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, реальную эффективность работы госпредприятия для государства можно отследить по уплаченным налогам. В 2015 году, который УЗ закончила с убытком в 16 млрд грн, сумма уплаченного налога на прибыль составила 710 млн грн. При этом в якобы прибыльном 2016 году этот показатель сократился до 440 млн грн. Также снизились на 400 млн грн отчисления в местные бюджеты и социальные фонды. Реальный вклад Укрзализныци, считает Урбанский, в госбюджет наглядно демонстрируют объемы отчислений в эквиваленте иностранной валюты, которые за последние 5 лет сократились с $ 1,7 млрд до $ 0,59 млрд. Фактически Укрзализныця стремительно теряет статус донора госбюджета. И списать этот финансовый провал на девальвацию гривны нельзя – предприятие получает оплату за транзит в иностранной валюте и ориентируется в своей тарифной политике на расценки соседних стран.

Александр Урбанский отметил, что деятельность Войцеха Балчуна в целом носит популистский характер.

"У нас как не хватало, так и не хватает подвижного состава. Со стороны Балчуна мы слышим только лозунги, популистские заявления. Открыл книжку по менеджменту, нахватался оттуда слов. Но такие фокусы не проходят! Если ты заявляешь, ты должен что-то делать", – заявил депутат.

Он подчеркнул, что руководством Укрзализныци не решена проблема с созданием запасов топлива, ситуация на стратегическом предприятии несет угрозу национальной безопасности.

"Когда был предыдущий глава УЗ, запасы топлива были на полтора месяца. Сейчас, когда пришел новый глава, полтора дня. Это нонсенс. Конечно, это все делается под лозунгами – мы боремся с коррупцией и не хотим допускать тех-то или тех-то к тендерам. Но если вытаскивать шашку наголо и делать все сдуру, с наскока – можно и шею сломать. А это было именно нападение. Надо было правильно разработать план действий. Или не оперировать какими-то общими фразами и книжными терминами, а с чувством, толком, расстановкой подойти к этой проблеме. Этого, к сожалению, не было сделано со стороны Балчуна. И мы видим последствия этого, – уточнил Урбанский.

Напомним, 13 декабря Войцех Балчун сообщил, что 2016 год "Укрзализныця" закончила с прибылью в 303 млн грн, чем выполнила свои обязательства перед государством.