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​Кабмин инициировал передачу функций ЗАГСов местным властям

Передача всех полномочий займет несколько лет.

​Кабмин инициировал передачу функций ЗАГСов местным властям
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров одобрил законопроект о передаче всех функций ЗАГСов местным органам власти.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.

"Мы в этом законе предлагаем передать функции, все без исключения функции ЗАГСов, местным общинам и местным советам", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, передача всех полномочий займет несколько лет и на протяжении этого периода функции по регистрации браков, изменении имени и фамилии и других будут выполняться также и органами Минюста.

Напомним, летом 2016 года Минюст запустил вУкраине пилотный проект по регистрации брака за сутки.

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Тэги: Минюст, Кабмин, местная власть, Павел Петренко

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