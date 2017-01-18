Кабмин инициировал передачу функций ЗАГСов местным властям
Передача всех полномочий займет несколько лет.
Кабинет министров одобрил законопроект о передаче всех функций ЗАГСов местным органам власти.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает РБК-Украина.
"Мы в этом законе предлагаем передать функции, все без исключения функции ЗАГСов, местным общинам и местным советам", - сказал министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, передача всех полномочий займет несколько лет и на протяжении этого периода функции по регистрации браков, изменении имени и фамилии и других будут выполняться также и органами Минюста.
Напомним, летом 2016 года Минюст запустил вУкраине пилотный проект по регистрации брака за сутки.